Защита экс-депутата Госдумы В. Варшавского обжаловала его арест по делу о хищении 2,5 млрд руб. 

Адвокаты бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Петрокоммерц», обжаловали арест подзащитного. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» адвокат Вячеслав Барик.
«Мы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда», — заявил он. В. Барик уточнил, что защита в жалобе просит отпустить обвиняемого под залог либо под домашний арест.
Ранее Тверской суд санкционировал арест В. Варшавского до 20 апреля 2018 г. В настоящее время экс-депутат Госдумы является гендиректором двух предприятий — Ростовского электрометаллургического завода и ООО «Донские биотехнологии».
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд руб., принадлежащих коммерческому банку.
По ее словам, полицейские установили, что указанный гражданин совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).