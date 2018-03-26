Защита экс-депутата Госдумы В. Варшавского обжаловала его арест по делу о хищении 2,5 млрд руб.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда», — заявил он. В. Барик уточнил, что защита в жалобе просит отпустить обвиняемого под залог либо под домашний арест.

Ранее Тверской суд санкционировал арест В. Варшавского до 20 апреля 2018 г. В настоящее время экс-депутат Госдумы является гендиректором двух предприятий — Ростовского электрометаллургического завода и ООО «Донские биотехнологии».

По ее словам, полицейские установили, что указанный гражданин совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).