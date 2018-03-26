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Суд в Татарстане продлил домашний арест главе Ассоциации МСБ региона
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Суд в Татарстане продлил домашний арест главе Ассоциации МСБ региона 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Казанский репортер
КАЗАНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Вахитовский районный суд в Казани продлил домашний арест президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина, который подозревается в мошенничестве более чем на 21 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс— служба суда.
"Домашний арест Халиуллину продлен до 12 апреля 2018 года", -уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось, Вахитовский районный суд Казани 14 апреля 2017 года арестовал Халиуллина, обвиняемого в мошенничестве более чем на 21 млн рублей и покушении на мошенничество в размере 18 млн рублей. Ему предъявили обвинение по 51 эпизоду преступлений различных степеней тяжести. В том же месяце Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения Халиуллину с заключения под стражу на домашний арест.
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