Суд Казани оставил Хайдара Халиуллина под домашним арестом до 12 апреля 

Решением Вахитовского районного суда до 12 апреля продлен домашний арест бывшего председателя Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдару Халиуллину. Защита Халиуллина просила отпустить фигуранта под подписку о невыезде, однако суд встал на сторону следствия. Хайдар Халиулллин обвиняется в мошенничестве. Под арест он попал в апреле 2017 года. Следствие считает, что Халиуллин манипулировал средствами программы лизинг-грантов. В результате его действий потери могли составить 21 миллион рублей. Сам Халиуллин отрицает вину. Напомним, после ареста Халиуллина президентом ассоциации малого и среднего бизнеса стал Рафик Шайхутдинов.