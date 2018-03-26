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Суд Казани оставил Хайдара Халиуллина под домашним арестом до 12 апреля
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Суд Казани оставил Хайдара Халиуллина под домашним арестом до 12 апреля 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Решением Вахитовского районного суда до 12 апреля продлен домашний арест бывшего председателя Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдару Халиуллину. Защита Халиуллина просила отпустить фигуранта под подписку о невыезде, однако суд встал на сторону следствия. Хайдар Халиулллин обвиняется в мошенничестве. Под арест он попал в апреле 2017 года. Следствие считает, что Халиуллин манипулировал средствами программы лизинг-грантов. В результате его действий потери могли составить 21 миллион рублей. Сам Халиуллин отрицает вину. Напомним, после ареста Халиуллина президентом ассоциации малого и среднего бизнеса стал Рафик Шайхутдинов.
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