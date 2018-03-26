Пьяная драка закончилась поножовщиной 

Фото с ресурса krasotaomsk.ru В Суздале возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства своего друга.
Как сообщает региональное управление МВД России, 24 марта текущего года, мужчины употребляли спиртные напитки, в ходе распития которых, между ними произошел конфликт. Ссора быстро перешла в драку и 32-летний подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение своему другу.
30-летний потерпевший от полученных травм скончался в автомобиле «скорой помощи».