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Пьяная драка закончилась поножовщиной
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16 стран высылают российских дипломатов

Пьяная драка закончилась поножовщиной 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса krasotaomsk.ru  В Суздале возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства своего друга.
Как сообщает региональное управление МВД России, 24 марта текущего года, мужчины употребляли спиртные напитки, в ходе распития которых, между ними произошел конфликт. Ссора быстро перешла в драку и 32-летний подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение своему другу.
30-летний потерпевший от полученных травм скончался в автомобиле «скорой помощи».
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