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Серийный убийца приговорен к смертной казни в Китае
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Серийный убийца приговорен к смертной казни в Китае 

Российская Газета 1 час назад
Серийный убийца и насильник Гао Чэнъюн приговорен к высшей мере наказания спустя почти 30 лет после совершенного им первого преступления. Соответствующее решение вынес суд городского округа Байинь китайской провинции Ганьсу, передает РИА Новости.
Чэнъюн признан виновным в совершении умышленного убийства, изнасиловании, разбойных нападениях и надругательствах над трупами. Суд также признал мужчину виновным в изнасиловании и убийстве 11 женщин.
В период с 1988 по 2002 год в городе Байинь произошло 10 случаев изнасилований с убийствами. Самой младшей жертве было всего восемь лет. Полиция арестовала Чэнъюна только летом 2016 года — спустя 28 лет после совершенного им первого преступления.
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