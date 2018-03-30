Серийный убийца приговорен к смертной казни в Китае

Серийный убийца и насильник Гао Чэнъюн приговорен к высшей мере наказания спустя почти 30 лет после совершенного им первого преступления. Соответствующее решение вынес суд городского округа Байинь китайской провинции Ганьсу, передает РИА Новости

Чэнъюн признан виновным в совершении умышленного убийства, изнасиловании, разбойных нападениях и надругательствах над трупами. Суд также признал мужчину виновным в изнасиловании и убийстве 11 женщин.

В период с 1988 по 2002 год в городе Байинь произошло 10 случаев изнасилований с убийствами. Самой младшей жертве было всего восемь лет. Полиция арестовала Чэнъюна только летом 2016 года — спустя 28 лет после совершенного им первого преступления.