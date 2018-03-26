Бывшие офицеры полиции приговорены к тюремному заключению за прикрытие преступной группировки в Северном Китае

Тайюань, 26 марта / Синьхуа / — Народный суд средней ступени города Юньчэн /пров. Шаньси, Северный Китай/ в понедельник приговорил двух бывших офицеров полиции к пожизненному тюремному заключению за защиту банды расхитителей гробниц, открытие казино и торговлю наркотиками.

Как было установлено судом, бывший заместитель начальника Управления общественной безопасности уезда Вэньси Цзин Иминь и сотрудник отряда по расследованию преступлений данного управления Ли Аньцзи «крышевали» расхитителей гробниц с 2010 по 2016 г.

Другой бывший офицер полиции Ли Сяодун как их сообщник был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Цзин Иминь поручил другим двум офицерам пропустить некоторые места захоронений в ходе несения патрульной службы. Подсудимые также сговорились с преступниками в даче показаний после ареста.

10 февраля пять членов банды расхитителей гробниц были приговорены судом к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года или пожизненному тюремному заключению. -0-