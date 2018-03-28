Возбуждено уголовное дело на адвоката, который не смог выиграть фиктивные иски 

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, который добивался вынесения судебных решений по фиктивным искам о невыплате заработной платы. Адвокату Адвокатской палаты Пермского края Виктору Панькову инкриминируется ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле или его представителем).
О фиктивных исках стало известно во время прокурорской проверки местного ООО «СтройСнабКомплект» на сомнительные финансовые операции и незаконное обналичивание. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы не велась, ее учредитель и она же гендиректор отбывала срок в одной из колоний. Было установлено, что 17 ноября 2017 года в Орджоникидзевский районный суд Перми поступило 9 исковых заявлений о взыскании невыплаченной зарплаты от сотрудников данной организации. Суд принял к рассмотрению 8 исков на сумму 230 000 руб. без учета морального вреда. Интересы истцов, которые не являлись на заседания, представлял адвокат Панков.
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми выяснила, что на самом деле истцы не работали в компании, лично в суд не обращались, а доверенности от их имени оказались поддельными. Результатам надзорной проверки были направлены в следственные органы регионального СУ СКР. Сейчас также решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по признакам ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) — от одного иска адвокат отказался сам, еще четыре не выиграл, остальные суд не успел рассмотреть.