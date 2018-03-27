В суде Самарской области найден мертвым гражданин Казахстана, подозревавшийся в серии убийств пенсионерок

Следователи Самарской области выясняют обстоятельства смерти арестанта Павла Шаяхметова, тело которого нашли в одном из помещений суда. По предварительным данным, мужчина, подозревавшийся в убийствах женщин в разных регионах России , совершил самоубийство.

Шаяхметова обнаружили умирающим и «с признаками суицида» 26 марта в конвойном помещении федерального суда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления СК РФ

"Мужчине незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу города Самары , где от полученных повреждений скончался", — добавили в ведомстве.

По версии следователей, гражданин Казахстана Павел Шаяхметов был причастен к убийствам двух пенсионерок 23 и 25 марта 2017 года. Женщины были найдены мертвыми в своих квартирах.

27 марта 2017-го полицейские задержали 37-летнего подозреваемого Павла Шаяхметова. Мужчина стал давать признательные показания. Он заявил, что обманом проникал в дома своих будущих жертв: например, просил попить воды. Затем Павел убивал пенсионерок и похищал их личные вещи, сообщал

Informburo.kz. При этом, как отмечали следователи отмечали, «похищение имущества потерпевших после их убийства для подозреваемого приоритетным не являлось».

Хотя одна потерпевшая была задушена, а другая убита ножом, в СК РФ оба эпизода объединили в одно расследование. «Почерк совершения обоих преступлений один и тот же, на основании чего уголовные дела были объединены в одно производство», — рассказал первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Оськин

Шаяхметов взял на себя не только самарские убийства, но и вызвавшее большой резонанс убийство чиновницы в городе Ярцево Смоленской области , в 1400 километрах от Самары. 56-летняя женщина, работавшая в городской администрации, погибла 6 марта. Причем в этом случае у Шаяхметова была сообщница — некая Карпова, полагали следователи. Впрочем, сам Шаяхметов отрицал, что знаком с ней, писал

Добавим, что в Приволжском федеральном округе РФ с 2011 года ищут серийного убийцу, который совершил более 30 преступлений. Жертвами преступника становились пенсионерки в возрасте от 75 до 90 лет, проживавшие в одиночестве. К ним в квартиры мужчина проникал, представившись сотрудником ТСЖ или социальных служб, после чего душил своих жертв. В прессе высказывалось предположение, что за всеми этими расправами может стоять задержанный Шаяхметов.

Известно, что Павел Шаяхметов родился в казахстанском Уральске . Он рассказал следователям, что в 1999 году был судим за угон автомобиля. Иностранец жил в съемных квартирах. У него на родине остались двое несовершеннолетних детей от двух жен. В России Павел находился нелегально и нигде официально не работал.

После задержания у Шаяхметова были найдены ювелирные изделия, деньги и другие вещи, которые предположительно были похищены из квартир потерпевших, говорил вр. и. о. начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь.

На вопрос о том, есть ли основания предполагать, что подозреваемый психически нездоров, в полиции отвечали утвердительно. На эту мысль, по мнению сотрудников правоохранительных органов, наводит то, как выглядят жертвы.