Охраннику «Зимней вишни», который отключил пожарную сигнализацию, грозит до 7 лет

В здании были заблокированы пожарные выходы.

Сотрудник частного охранного предприятия выключил систему оповещения в кемеровском торговом центре после того, как был получен сигнал о возгорании.

Следователи решают вопрос о задержании охранника, выясняются его мотивы.

— Действия охранника могут быть квалифицированы по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса (Нарушение требований пожарной безопасности). Данное преступление является тяжким, и за его совершение может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, — сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын

Кроме того, следствие выявило и другие серьезные нарушения, как при вводе комплекса в эксплуатацию, так и в процессе его работы. В частности, в здании были заблокированы пожарные выходы.

По словам Алексея Синицына, на данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в числе которых технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился очаг возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

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