Ещё
Подозреваемых в незаконном хранении оружия задержали полицейские Ховрина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемых в незаконном хранении оружия задержали полицейские Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Двоих москвичей в возрасте 49 и 50 лет задержали полицейские Ховрина по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Управления уголовного розыска ГУ МВД России Москве.
«В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более двадцати единиц огнестрельного оружия, тротил и более десяти тысяч единиц боеприпасов. Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — подписка о невыезде. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Бездомный напал на пенсионерку в Ховрине На севере Москвы построят новые дома и технопарки Асфальт отремонтировали на участке дороги на Смольной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов562
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно234
США высылают российских дипломатов301
В МИД РФ отреагировали на решение Запада43
У Украины заканчивается газ43
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение