Подозреваемых в незаконном хранении оружия задержали полицейские Ховрина

Двоих москвичей в возрасте 49 и 50 лет задержали полицейские Ховрина по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Управления уголовного розыска ГУ МВД России Москве.

«В результате проведения обысков в квартире и на даче у подозреваемых было изъято более двадцати единиц огнестрельного оружия, тротил и более десяти тысяч единиц боеприпасов. Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — подписка о невыезде. (то)