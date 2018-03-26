70-летняя женщина, заколовшая знакомого в Афанасьевском районе, признана судом невменяемой

Суд рассмотрел уголовное дело по факту убийства мужчины в августе 2017 года в Афанасьевском районе Кировской области

Собранные Омутнинским МСО следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области доказательства в отношении женщины по факту совершения общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, признаны судом достаточными.

Как сообщалось ранее, утром 8 августа 2017 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела 61-летнего жителя Афанасьевского района с признаками насильственной смерти — колото-резаным ранением в области груди.

По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, потерпевший 7 августа 2017 года находился в гостях у 70-летней местной жительницы, где они распивали спиртное. Во время употребления алкоголя между знакомыми произошла ссора, в ходе которой женщина, вооружившись ножом, нанесла не менее двух ударов клинком в область груди 61-летнего мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Женщина была задержана, незамедлительно доставлена к следователю СУ СКР по Кировской области для допроса.

В ходе расследования уголовного дела в отношении женщины проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно заключению которой, женщина на фоне имеющихся психических расстройств, осложнённых зависимостью от алкоголя, в момент совершения инкриминируемого ей деяния находилась в состоянии невменяемости.

Постановлением суда ей назначены принудительные меры медицинского характера.

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