Кто виноват? Эксперты — о пожаре в Кемерове

Пожар в четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Согласно последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим. Следователи возбудили уголовное дело. Портал Москва 24 собрал мнения специалистов по пожарной безопасности о причинах трагедии в Кемерове.

Причины По предварительной версии, причиной пожара стал поджог поролонового наполнителя на детской площадке. По словам заместителя губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, у кого-то из детей в батутном бассейне, вероятно, была зажигалка, поскольку воспламенение началось с поролона.

Эксперт по пожарной безопасности Александр Глущенко рассказал телеканалу Москва 24, что причиной неконтролируемого распространения огня мог послужить сбой в системе пожарной автоматики.

"Поскольку произошло неконтролируемое распространение огня на большой площади, можно сделать вывод, что система пожарной автоматики, в частности пожаротушения, либо не сработала вовсе, либо не выполнила свою функцию в полном объеме", — сообщил Глущенко. Об этом также свидетельствует и то, что при возникновении пожара посетителей оповестила не система, а сотрудники ТЦ.

По его словам, при сдаче ТЦ в эксплуатацию в помещении должна быть внедрена система пожарной защиты, которая включает в себя сигнализацию, систему оповещения и автомат пожаротушения, который призван локализовать очаг возгорания на время эвакуации.

Мнения, что причиной трагедии могло стать нарушение требований противопожарной защиты, придерживается и профессор Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Академии ГПС МЧС России Владимир Ройтман. Как объяснил он порталу Москва 24, система противопожарной защиты зданий такого рода (с массовым пребыванием людей) состоит из четырех блоков.

"Первый блок — обеспечение устойчивости конструкций здания при пожаре. Этот блок, по-моему, сработал неплохо. На время проведения спасательной операции массовой потери устойчивости здания не произошло", — отметил специалист.

"Второй блок обеспечивает ограничение распространения пожара. В ТРЦ каждая зона своего функционального назначения — зрелищная, торговая, спортивная, стоянка автомобилей — должна быть отделена от других зон противопожарными стенами и перекрытиями", — добавил он.

По словам Ройтмана, зоны разного назначения обязаны разделяться противопожарными стенами от остальных на отдельные отсеки, а в каждом пожарном отсеке должна быть своя автономная система противопожарной защиты.

"Третий блок — обеспечение безопасности людей в условиях ЧС, — подчеркнул эксперт. — Это наиболее ответственный блок системы защиты. Сюда, в частности, входит обеспечение безопасной и своевременной эвакуации людей, а также противодымная защита путей эвакуации".

Четвертый блок включает в себя активные средства защиты от пожара. В первую очередь, речь идет о пожарной сигнализации и средствах автоматического пожаротушения. «Эти средства устраивают в местах массового пребывания людей. Они срабатывают не на пожар, а на начальный очаг. Датчики сигнализации реагируют на повышение температуры не на 900 градусов, не на 600, а на 70», — рассказал собеседник портала.

Сгоревший торговый центр, скорее всего, не был рассчитан на большое количество посетителей, рассказал управляющий партнер архбюро «Мезонпроект» Илья Машков . По его словам, в прошлом здание развлекательного комплекса являлось заводским помещением, которое не приспособлено для одновременного нахождения большого количества людей.

"Проектирование ТЦ на базе предприятия подразумевает сооружение дополнительных эвакуационных путей, позволяющих находится в здании большому количеству людей. Вероятно, эти работы были исполнены недостаточно, так как соблюдение противопожарных норм при реконструкции здания под новые функции — это дорого", — сказал Машков в беседе с РИА Новости

Однако если проект планировки ТЦ выполнен в соответствии с нормами, его исполнение может отличаться от задуманного, считает директор департамента управления недвижимостью ILM Константин Баранов . Он уточнил, что, возможно, в торговом центре не проводились пожарные учения.

"Очевидно, что не были отработаны элементарные вещи, связанные с пожарной безопасностью, а коммерция была поставлена во главу угла", — отметил Баранов.

Правила эвакуации О правила поведения во время пожара телеканалу Москва 24 рассказал эксперт по выживанию Сергей Щетинин . «В первую очередь, во время возникновения чрезвычайной ситуации в комплексе должна работать сигнализация, должны загораться таблички с надписью „Выход“. Также персонал должен принимать активное участие в эвакуации. По специально обозначенным местам весь личный состав ТЦ должен эвакуировать посетителей», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно взять бутылку с водой, хлопчатобумажную ткань, намочить ее, свернуть в несколько слоев и приложить к носу и ко рту и, по возможности, дышать через импровизированный фильтр. «Это может спасти жизнь. Если вы оказались вы помещении, постарайтесь максимально уплотнить входные двери и окна и максимально обозначить свое местоположение в этом помещении», — сказал Щетинин.