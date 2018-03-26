«Ашан» проверит системы безопасности своих магазинов в РФ после трагедии в Кемерово

«В связи с трагедией в торговом центре в Кемерово было принято решение провести дополнительную проверку всех систем безопасности в магазинах сети, а также состояния эвакуационных выходов», — сказала М. Курносова.

Она отметила, что «Ашан» уделяет большое внимание противопожарной безопасности в своих магазинах. «Представители магазинов, ответственные за пожарную безопасность, строго следят за исправностью всех противопожарных систем и за состоянием эвакуационных выходов. В соответствии с законодательством, два раза в год проводятся учебные эвакуации для сотрудников, иногда они проводятся в присутствии представителей служб пожарной безопасности», — добавила М. Курносова.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в торговом центре были заблокированы.

В результате пожара погибли, по данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, еще шестеро остаются пропавшими без вести. Кроме того, 44 человека пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела уже задержаны четыре человека.