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На Урале приговорены к реальным срокам члены ОПГ, обманывавшие людей под видом газовиков
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На Урале приговорены к реальным срокам члены ОПГ, обманывавшие людей под видом газовиков 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ведомости Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к лишению свободы на срок от семи с половиной до восьми лет троих членов организованной преступной группы, которые под видом сотрудников газовой службы предлагали жителям Свердловской области и Пермского края установить сигнализаторы загазованности. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сегодня суд города Первоуральска огласил приговор организованной группе лжегазовиков, обвиняемых в мошенничестве по предварительному сговору. Двое мужчин и женщина под видом установки дополнительного газового оборудования обманули 19 пожилых людей на территории Свердловской области и Пермского края на общую сумму 125 тыс. рублей Приговором суда Вячеславу Окулову назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Александру Ульянову — восемь лет в колонии строгого режима, Татьяне Швецовой — семь лет и шесть месяцев в колонии общего режима", — сказал Горелых.
По данным полиции, преступники под видом сотрудников газовой службы предлагали жителям установить сигнализаторы загазованности. «Для большей убедительности они приобрели форму, внешне схожую с одеждой сотрудников газовой службы, а также розетки с таймером, сигнализаторы загазованности, купон-заказы и квитанции», — отметил руководитель пресс-службы.
Имитируя установку специальных средств, они получали вознаграждение в размере от 3 до 18,5 тыс. рублей. «Сотрудники полиции из уголовного розыска ГУ МВД области задержали их в Красноуфимске 9 февраля 2017 года, когда они прибыли туда на своем автомобиле с госномерами Московской области для совершения очередного преступления», — заключил Горелых.
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