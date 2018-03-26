На Урале приговорены к реальным срокам члены ОПГ, обманывавшие людей под видом газовиков

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 марта. / ТАСС /. Суд приговорил к лишению свободы на срок от семи с половиной до восьми лет троих членов организованной преступной группы, которые под видом сотрудников газовой службы предлагали жителям Свердловской области Пермского края установить сигнализаторы загазованности. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня суд города Первоуральска огласил приговор организованной группе лжегазовиков, обвиняемых в мошенничестве по предварительному сговору. Двое мужчин и женщина под видом установки дополнительного газового оборудования обманули 19 пожилых людей на территории Свердловской области и Пермского края на общую сумму 125 тыс. рублей Приговором суда Вячеславу Окулову назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима , Александру Ульянову — восемь лет в колонии строгого режима, Татьяне Швецовой — семь лет и шесть месяцев в колонии общего режима", — сказал Горелых.

По данным полиции, преступники под видом сотрудников газовой службы предлагали жителям установить сигнализаторы загазованности. «Для большей убедительности они приобрели форму, внешне схожую с одеждой сотрудников газовой службы, а также розетки с таймером, сигнализаторы загазованности, купон-заказы и квитанции», — отметил руководитель пресс-службы.