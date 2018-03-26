Убийцы женщины из поселка Кирпичное сядут в тюрьму на семь лет

Выборгский городской суд приговорил двоих убийц женщины к семь годам лишения свободы в колонии строгого режима . Об этом сообщает пресс-служба суда

Суд выяснил, что 14 мая прошлого года 47-летний мужчина со своим 38-летним сообщником напали на собутыльницу в поселке Кирпичное Выборгского района. Они дважды ударили ее чугунной сковородой по голове, а также не менее 14 раз ударили кулаками по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

38-летний посудимый получил семь лет лишения свободы, а его 47-летний сообщник — семь лет и шесть месяцев тюрьмы. Они обязаны заплатить по 250 тыс. рублей сыну погибшей в счет возмещения морального ущерба.