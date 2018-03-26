В Ливнах осудили малолетних закладчиков

Районный суд вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних жителей города Ливны Орловской области . Подростки получили по 4,5 года воспитательной колонии.

Ливенцы покупали наркотики, расфасовывали в удобную для сбыта упаковку и раскладывали по тайникам в райцентре. Правоохранители поймали ребят с синтетическим дурманом. Последняя партия, купленная у дилеров, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составила 90 грамм.

Действия подростков были квалифицированы по части 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере).