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В Ливнах осудили малолетних закладчиков
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В Ливнах осудили малолетних закладчиков 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Районный суд вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних жителей города Ливны Орловской области. Подростки получили по 4,5 года воспитательной колонии.
Ливенцы покупали наркотики, расфасовывали в удобную для сбыта упаковку и раскладывали по тайникам в райцентре. Правоохранители поймали ребят с синтетическим дурманом. Последняя партия, купленная у дилеров, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составила 90 грамм.
Действия подростков были квалифицированы по части 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере).
Сообщение В Ливнах осудили малолетних закладчиков появились сначала на РИА 57.
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