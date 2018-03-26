На Ставрополье полицейские задержали подозреваемых в грабеже и разбойном нападении

В дежурную часть отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу с заявлением о совершенном грабеже обратился представитель одного из автомоечных комплексов города.

На место происшествия незамедлительно направили следственно— оперативную группу.

Установлено, что поздно ночью в здание автомойки ворвались четверо мужчин в масках и потребовали от кассира передать им денежные средства. После получения денег злоумышленники скрылись.

В ходе организованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение предполагаемых участников преступления. Молодых людей задержали и доставили в окружной отдел полиции.

В ходе дальнейших следственных действий сотрудники полиции установили причастность задержанных к совершению еще одного преступления.

Ровно через сутки после совершения грабежа на автомоечной станции злоумышленники в масках ворвались в помещение букмекерской конторы и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили лежавшие возле кассы денежные средства, после чего скрылись.

Общая сумма ущерба причиненного потерпевшим составила более ста тысяч рублей.

При проведении обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемых, полицейскими обнаружена одежда, в которой злоумышленники совершали преступления, часть похищенных денежных средств, а также пневматический пистолет.

Следственным отделом ОМВД России по Минераловодскому городскому округу в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и ч.2 ст. 162 УК РФ.