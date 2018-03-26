Лжегазовики, обманывавшие пожилых, осуждены в Первоуральске

По данным ведомства, мошенники начали действовать в 2016 году. Для больше убедительности они купили спецодежду, похожую на ту, что носят газовики, а также розетки с таймером, сигнализаторы загазованности, купон-заказы и квитанции.

После этого злоумышленники начали ходить по домам и обманывать пожилых людей, предлагая им установить газовое оборудование на сумму от 3 до 18,5 тысяч рублей, а после имитируя его установку. Всего им удалось обмануть 19 стариков на сумму 125 тысяч рублей.

«Ранее обвиняемые занимались официальной продажей и установкой фильтров для воды, но бизнес не удался, после чего они и придумали план, как компенсировать убытки», — добавил Горелых.