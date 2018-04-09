В столице задержали мужчину, стрелявшего в двух человек

Информация о том, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям из травматического пистолета, поступила в дежурную часть вневедомственной охраны около пяти вечера.

— На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве , — сообщила «ВМ» сотрудник пресс-службы столичной Росгвардии Яна Урсу.

Как выяснилось, в ходе бытового конфликта мужчина выстрелил несколько раз в 56-летнюю жительницу Москвы и ее 23-х летнего сына, после чего попытался скрыться.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей злоумышленник был задержан и передан сотрудникам полиции. Потерпевшие доставлены в одну из городских больниц.