Росгвардейцы задержали в Орехово‑Зуеве мужчину, находящегося в федеральном розыске

В подмосковном Орехово-Зуеве сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

В ходе патрулирования подмосковного Орехово-Зуева внимание сотрудников вневедомственной охраны привлек молодой человек, который еле держался на ногах, спотыкался на каждом шагу. Росгвардейцы обратились к прохожему, решив, что ему необходима помощь.

«Однако с первых слов они поняли, что гражданин находится в состоянии сильного наркотического опьянения: он не мог внятно ответить ни на один вопрос и вообще не понимал, что происходит вокруг. Сотрудники Росгвардии передали мужчину в отдел полиции для дальнейшей проверки», — говорится в сообщении.

При установлении личности задержанного выяснилось, что данный гражданин, ранее судимый 35-летний житель Подмосковья, в настоящее время находится в федеральном розыске. По данному факту проводится проверка.