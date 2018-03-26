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Росгвардейцы задержали в Орехово‑Зуеве мужчину, находящегося в федеральном розыске
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Росгвардейцы задержали в Орехово‑Зуеве мужчину, находящегося в федеральном розыске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Орехово-Зуеве сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.
В ходе патрулирования подмосковного Орехово-Зуева внимание сотрудников вневедомственной охраны привлек молодой человек, который еле держался на ногах, спотыкался на каждом шагу. Росгвардейцы обратились к прохожему, решив, что ему необходима помощь.
«Однако с первых слов они поняли, что гражданин находится в состоянии сильного наркотического опьянения: он не мог внятно ответить ни на один вопрос и вообще не понимал, что происходит вокруг. Сотрудники Росгвардии передали мужчину в отдел полиции для дальнейшей проверки», — говорится в сообщении.
При установлении личности задержанного выяснилось, что данный гражданин, ранее судимый 35-летний житель Подмосковья, в настоящее время находится в федеральном розыске. По данному факту проводится проверка.
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