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Подмосковная полиция задержала подозреваемых в краже у бизнесмена 42 млн руб.
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Подмосковная полиция задержала подозреваемых в краже у бизнесмена 42 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Подмосковные полицейские задержали двоих подозреваемых в краже сумки с 42 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Москвы и Московской области в возрасте 44 и 54 лет, подозреваемых в совершении кражи у предпринимателя», — сказала собеседница агентства.
По словам И. Волк, один из задержанных работал водителем бизнесмена и знал, что тот хранит в кладовке гостевого дома крупную сумму денег. Злоумышленник поссорился с работодателем, вступил в сговор со своим родственником и украл у потерпевшего сумку с деньгами. Ущерб составил 42 млн руб.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны по местам их проживания. При обыске у них обнаружены и изъяты мобильные телефоны, документы и пустая сумка, в которой были украдены денежные средства», — пояснила И. Волк.
Против подозреваемых возбудили уголовное дело о краже, мужчины находятся под подпиской о невыезде.
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