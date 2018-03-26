Московский следователь подтвердил тезис генпрокурора о деградации следственных органов 

Столичный предприниматель полгода незаконно подвергался уголовному преследованию из-за клеветы и некомпетентности следователя. Бизнесмену удалось отбиться от Следственного комитета только после обращения к генпрокурору, которому он рассказал о явно заказном уголовном деле с признаками рейдерства.
Как гражданско-правовой спор превращается в арест
Бывший совладелец торгового комплекса «Петровский пассаж» в Москве, а ныне гендиректор компании «Мармарило» Тахир Матиев несколько лет назад занял крупную сумму знакомому предпринимателю Вахтангу Шонии, но когда пришло время возврата долга Матиев вместо денег получил обвинение в мошенничестве и уголовное дело. По словам Матиева, должник сперва отдал ему долю в своей компании, занимающейся обработкой природного камня («Мармарило»), для обеспечения возврата займов, но потом передумал что-либо возвращать и решил избавиться от кредитора руками силовиков.
В июне 2017 года Шония написал заявление в полицию, сообщив, что Тахир Матиев незаконно захватил его бизнес. Это произошло после того как суд обязал Шонию вернуть все долги кредитору. В полиции не сумели разглядеть в конфликте гражданско-правовой спор и возбудили уголовное дело — 30 августа Матиев был задержан, а 4 сентября арестован решением Тверского суда. Лишь через две недели адвокатам удалось в Мосгорсуде оспорить незаконное решение, указав на чисто гражданский характер конфликта. Однако следователь МВД Сергей Гагин, ведущий дело, почему-то проигнорировал постановление Мосгорсуда и продолжил расследование уголовного дела, которое вообще не должен был возбуждать. Уже в конце января 2018 года Гагин попытался в том же Тверском суде отстранить Матиева от должности гендиректора «Мармарило», но судья ткнул его носом в постановление Мосгорсуда и разъяснил гражданско-правовой характер спора фигурантов дела.
Уголовное дело в отношении предпринимателя, как пишет «Коммерсант», было прекращено МВД лишь в конце января. К тому времени незаконность возбуждения дела по поручению генпрокурора Юрия Чайки уже подтвердила московская прокуратура — к Чайке обратился адвокат Матиева, попросив его разобраться в беззаконии, когда при помощи явно ангажированного следователя происходит рейдерский захват предприятия. В пользу адвокатской версии говорит тот факт, что любые ходатайства и заявления со стороны защиты следствием игнорировались, а заявления «потерпевшего» Шонии рассматривались незамедлительно и с неизменно положительным результатом.
Сейчас незаконно попавший под следствие бизнесмен намерен «добиться справедливости»: истребовать компенсацию за незаконное уголовное преследование и получить извинения, а также заставить Шонию вернуть ему все долги.
Напомним, что генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая на совещании по защите инвесторов, заявил о деградации российских следственных органов, которые, по его мнению, разучились работать и могут лишь сажать подозреваемых в СИЗО, чтобы выбить признательные показания. Ранее ПАСМИ сообщало, что владелец крупной IT-компании Сергей Шилов, которого арестовали по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями одним из сотрудников МВД, спустя 23 дня в СИЗО признался в преступлении, хотя до ареста настаивал на своей невиновности. Возможно, что Тахиру Матиеву просто повезло, что он не задержался в тюрьме надолго и следователь не успел применить к нему меры воздействия.