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Неспортивное поведение: футбольный болельщик из Ростова оказался в СИЗО из-за постов в соцсетях
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Неспортивное поведение: футбольный болельщик из Ростова оказался в СИЗО из-за постов в соцсетях 

161.ru 21 минуту назад
Фото: 161.ru
Ростовский футбольный болельщик призывал к насилию через свою страницу в соцсети. По данному факту следком возбудил уголовное дело, а суд взял юношу под стражу.
В Ростове после постов в социальной сети «ВКонтакте» 20-летний любитель футбола вызвал пристальное внимание правоохранительных органов. По версии следствия, футбольный фанат два года регулярно публиковал на своей странице экстремистские высказывания, призывая к насилию в отношении людей разных национальностей.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а на днях на ростовчанина завели еще одно дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
— Подозреваемый заключен под стражу, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Это уже не первый ростовский футбольный фанат, ставший фигурантом уголовного дела после своих резких высказываний в соцсетях. Две недели назад 27-летний болельщик также оказался под следствием по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Мужчина создавал в соцсетях фейковые страницы и сообщества, в которых пропагандировал насилие по отношению к людям другой национальности.
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