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Предлагал помощь, а потом грабил: задержан мужчина, нападавший на пенсионерок на Уралмаше
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Предлагал помощь, а потом грабил: задержан мужчина, нападавший на пенсионерок на Уралмаше 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге полиция поймала подозреваемого в нападении на пожилых женщин на Уралмаше. Им оказался 36-летний безработный горожанин. В период с февраля по март 2018 года он сперва предлагал женщинам свою помощь, а потом отбирал у них ценные вещи.
Так, например, 27 февраля в полицию обратилась 86-летняя женщина, к которой в подъезде одной из многоэтажек по проспекту Космонавтов подошёл мужчина и предложил помочь донести тяжёлую сумку до квартиры. После этого он отобрал у пенсионерки личные вещи и скрылся. С её слов и был составлен фоторобот преступника. Задержанный в грабеже сознался.
«Он также признался, что причастен ещё к шести подобным противоправным деяниям. Все преступления были совершены на территории Орджоникидзевского района», — уточнили в городской полиции.
По уголовному делу по статье «Грабёж» задержанному сейчас грозит срок до 4 лет. Однако у сотрудников полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям — пострадавших просят сообщить в органы внутренних дел по телефону +7 (343) 356-42-15.
Несколько дней назад поймали другого грабителя пожилых женщин — он отнял у женщины сумку и сорвал с неё серьги на Бебеля.
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 Ещё 2 источника 
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