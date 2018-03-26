Предлагал помощь, а потом грабил: задержан мужчина, нападавший на пенсионерок на Уралмаше

Екатеринбурге полиция поймала подозреваемого в нападении на пожилых женщин на Уралмаше. Им оказался 36-летний безработный горожанин. В период с февраля по март 2018 года он сперва предлагал женщинам свою помощь, а потом отбирал у них ценные вещи.

Так, например, 27 февраля в полицию обратилась 86-летняя женщина, к которой в подъезде одной из многоэтажек по проспекту Космонавтов подошёл мужчина и предложил помочь донести тяжёлую сумку до квартиры. После этого он отобрал у пенсионерки личные вещи и скрылся. С её слов и был составлен фоторобот преступника. Задержанный в грабеже сознался.

«Он также признался, что причастен ещё к шести подобным противоправным деяниям. Все преступления были совершены на территории Орджоникидзевского района», — уточнили в городской полиции.

По уголовному делу по статье «Грабёж» задержанному сейчас грозит срок до 4 лет. Однако у сотрудников полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям — пострадавших просят сообщить в органы внутренних дел по телефону +7 (343) 356-42-15.

Несколько дней назад поймали другого грабителя пожилых женщин — он отнял у женщины сумку и сорвал с неё серьги на Бебеля.