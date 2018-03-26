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Врачебная ошибка в Центральной МСЧ Ульяновска: возбуждено уголовное дело
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Врачебная ошибка в Центральной МСЧ Ульяновска: возбуждено уголовное дело 

АиФ — Ульяновск 27 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Прокурор Ульяновской области взял на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту тяжелого травмирования женщины вследствие применения медицинскими работниками формалина
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по факту врачебного инцидента, произошедшего 15 марта 2018 года в Центральной клинической медико-санитарной части.
Здесь в процессе проведения плановой лапароскопической операции медперсоналом вместо физраствора был применен формалин. Это повлекло тяжелое травмирование молодой женщины.
По этому факту 26 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.
Расследование уголовного дела взято прокурором Ульяновской области на личный контроль, говорится в официальном ведомственном сообщении.
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