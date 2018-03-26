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В Ульяновске возбудили дело после введения пациентке формалина в брюшную полость
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В Ульяновске возбудили дело после введения пациентке формалина в брюшную полость 

ТАСС 57 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи в Ульяновске возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью пациентки из-за ошибочного введения ей в брюшную полость формалина после операции. Об этом сообщил ТАСС в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области Александр Сорокин.
По данным следствия, 15 марта в Ульяновске в центральной клинической медико-санитарной части врачи ввели 28-летней пациентке при промывании брюшной полости после лапароскопической операции формалин вместо физраствора. В результате состояние женщины резко ухудшилось, и она попала в реанимацию.
"Органами СК РФ в Ульяновске в понедельник по факту введения пациентке формалина возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сказал Сорокин.
В настоящее время следствие установило круг медработников, которые могли быть причастны к совершению этой ошибки.
Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, наказание по данной статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года.
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