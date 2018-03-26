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В Тюмени задержали убийц южноуральского бизнесмена: один из подозреваемых — сотрудник полиции
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В Тюмени задержали убийц южноуральского бизнесмена: один из подозреваемых — сотрудник полиции 

72.ru 34 минуты назад
Фото: 72.ru
На днях в Тюмени задержали двух южноуральцев, которых подозревают в убийстве бизнесмена из Копейска Челябинской области. Один из них — сотрудник полиции.
Предприниматель, занимающийся установкой пластиковых окон, пропал в южноуральской столице около недели назад. В минувшие выходные нашли его тело с признаками насильственной смерти. Выйти на след убийц, по информации наших коллег из 74.ru, помогла бдительность местных жителей, которые обратили на бесхозный Mersedes, принадлежащий пропавшему бизнесмену.
22 марта следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По предварительным данным, преступников было трое. Одного из них задержали в Челябинской области в тот же день. Двум удалось скрыться. Как выяснилось, они добрались до Тюмени, где и были пойманы. Один из них на момент совершения преступления был действующим сотрудником полиции.
— Сейчас он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт установленное законом наказание, а ряд его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали 74.ru в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По предварительным данным, преступники изначально не планировали убивать бизнесмена. Они похитили его, привезли в квартиру и стали требовать крупную сумму денег. Когда предприниматель сказал, что у него нет с собой наличных, те решили расправиться с ним — переживали, что он обратится в полицию.
Сейчас все трое подозреваемых находятся под арестом.
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