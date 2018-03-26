В Испании задержан украинский хакер, причастный к кибератакам на российские банки

Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде глава МВД королевства Хуан Игнасио Соидо.

"Им удалось получить доступ, например, практически ко всем банкам в России", — утверждает министр. Он считает, что данная операция является одной из самых важных в борьбе с киберпреступностью. Общий ущерб, нанесенный преступной группировкой, лидером которой являлся задержанный, составляет около $1 млрд, добавил министр.

Задержанный приехал в Испанию в 2014 году. В России группировка «получила доступ к 300-400 банковским учреждениям», утверждают в МВД Испании.

Подозреваемый был задержан в Аликанте (автономное сообщество Валенсия) 6 марта. Считается, что он являлся мозговым центром группировки, которая действовала с 2013 года и получила обманным путем сотни миллионов долларов различных банковских предприятий. Как уточнили в МВД, в группировку входили еще три человека: россиянин и украинец, с которыми задержанный общался на форумах в интернете.

Они заражали с помощью вредоносного программного обеспечения компьютерные системы банковских предприятий, что позволяло им снимать деньги с банкоматов на расстоянии, изменять банковские балансы и модифицировать счета. Полученные средства переводились в криптовалюту.