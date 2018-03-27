В Испании задержан причастный к атакам на банки РФ хакер

Испании поймали украинского хакера, причастного к кибератакам на банки по всему миру, в том числе в России . Спецоперация проводилась при сотрудничестве с ФБР и Европолом.

Как пишет ТАСС , подозреваемый был задержан 6 марта в Аликанте. Он являлся мозговым центром группировки, которая действовала с 2013 года. В ОПГ также входили россиянин и украинец.

С помощью специального программного обеспечения злоумышленники проникали в компьютерные системы банков, а затем снимали деньги на расстоянии. Полученные средства переводились в криптовалюту. Во время обыска в доме задержанного изъята компьютерная техника, украшения на полмиллиона евро, документы.