Ещё
Двое малолетних детей погибли во время пожара в Тюменской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Двое малолетних детей погибли во время пожара в Тюменской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, трагедия произошла утром 26 марта в одной из квартир дома по улице Молодежной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).
«Следователями… допрашиваются свидетели произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и физико-химической экспертиз, запрошены сведения имеющие значение при расследовании уголовного дела», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Фото Евгения Поторочина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Екатеринбурге поймали серийного грабителя старушек В Саранске названы причины обрушения лестничного марша в новостройке 11 самых трагических пожаров в России: грабли, на которые мы наступаем
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов240
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно230
16 стран высылают российских дипломатов297
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди135
Польша высылает российских дипломатов417
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение