Двое малолетних детей погибли во время пожара в Тюменской области

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, трагедия произошла утром 26 марта в одной из квартир дома по улице Молодежной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

«Следователями… допрашиваются свидетели произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и физико-химической экспертиз, запрошены сведения имеющие значение при расследовании уголовного дела», — отмечают в пресс-службе ведомства.