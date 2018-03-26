М. Максименко заявил, что не докладывал руководству СК о полученной его заместителем А. Ламоновым взятке

Руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко , обвиняемый в получении взятки, заявил в суде, что его заместитель Александр Ламонов рассказал ему, что получил денежные средства за переквалификацию дела о перестрелке на ул. Родчельская. Как передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда, подсудимый не стал сообщать об этом руководству из жалости к коллеге, а также из-за того, что тот заявил о возврате денег взяткодателю.

«В апреле 2016 г. мой заместитель А. Ламонов сказал мне, что к нему обращались какие-то люди по поводу смягчения ответственности по уголовному делу в отношении Андрея Кочуйкова и Никлая Романова. Он просил меня узнать у Дениса Никандрова Александра Дрыманова , какова будет судьба данного дела», — сказал М. Максименко.

Он отметил, что в разговоре не было речи о том, что А. Ламонов получил какие-то деньги или планирует передать вознаграждение М. Максименко.

«Я сразу сказал, что ни у кого и ничего выяснять не буду», — рассказал подсудимый.

Он добавил, что порекомендовал заместителю не интересоваться ситуацией и самому. «Обращаю внимание, что на тот момент, как я сейчас знаю, моя квартира и кабинет прослушивались, но ни этого ни других разговоров в материалах дела нет», — сказал М. Максименко.

В действиях заместителя полковник, по его словам, не усмотрел ничего противоправного.

По словам М. Максименко он подумал, что заместитель его провоцирует и потребовал, чтобы тот немедленно вернул деньги взяткодателям и пригрозил, что в противном случае он будет вынужден сообщить об этом председателю СК. А. Ламонов, по словам подсудимого завил, что выполнил обещание. «Я относился к А. Ламонову по-товарищески и не желал ему зла. Об указанной ситуации я не докладывал в официальном порядке, поскольку мне было жалко А. Ламонова. Кроме того, я не был до конца уверен, что это была не провокация с его стороны и, что он действительно получал какие-либо деньги», — отметил, выступая в суде М. Максименко.

В мае 2016 г. А. Ламонов в ходе разговора с М. Максименко у него дома, когда оба собеседника были пьяны, сказал, что он уже получил 500 тыс. за смягчение участи обвиняемых А. Кочуйкова и Н. Романова. «Конкретику он мне не сказал, но сказал, что эти деньги у него лежат в сейфе. Валюту он не назвал, но лично для себя я сделал вывод, что речь идет о рублях», — сказал М. Максименко в суде.

Позже М. Максименко, согласно его показаниям, распивая спиртные напитки с Д. Никандровым, сообщил последнему, что у него есть информация о получении А. Ламоновым взятки. «Это я говорил Д. Никандрову прежде всего для проверки слов А. Ламонова и получения информации о возможных коррупционных действиях самого Д. Никандрова и иных сотруднков ГСУ СК по Москве », — сказал М. Максименко, отметив, что в ходе этого никакой информации для себя не получил.

Летом 2016 г. были арестованы трое высокопоставленных сотрудника СК — глава управления собственной безопасности СК М. Максименко, его заместитель А. Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Д. Никандров. По данным следствия, они получили от «вора в законе» Захария Калашова крупную сумму за покровительство.