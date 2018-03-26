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Подросток подозревается во взломе серверов нескольких больниц в Удмуртии
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Подросток подозревается во взломе серверов нескольких больниц в Удмуртии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Главный региональный
Подросток 2000 года рождения подозреваемся во взломе серверов нескольких больниц в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Установлено, что с декабря 2016 года по март 2017 года обвиняемый использовал компьютерные программы, с помощью которых незаконно получал доступ к информации с северных компьютеров Сарапульской районной больницы и двух городских больниц.
Это повлекло модификацию и копирование компьютерной информации на данных устройствах способом, не предусмотренным собственниками.
Уголовное дело расследовали представители УФСБ России по региону. Подростку грозит до четырёх лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганский районный суд поступило уголовное дело банды хакеров, помогавших бизнесменам уходить от налогов.
RT на русском: последние новости
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