Подросток подозревается во взломе серверов нескольких больниц в Удмуртии

Подросток 2000 года рождения подозреваемся во взломе серверов нескольких больниц в Удмуртии , сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры . Установлено, что с декабря 2016 года по март 2017 года обвиняемый использовал компьютерные программы, с помощью которых незаконно получал доступ к информации с северных компьютеров Сарапульской районной больницы и двух городских больниц.

Это повлекло модификацию и копирование компьютерной информации на данных устройствах способом, не предусмотренным собственниками.

Уголовное дело расследовали представители УФСБ России по региону. Подростку грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганский районный суд поступило уголовное дело банды хакеров, помогавших бизнесменам уходить от налогов.