Ещё
Подростка из Удмуртии заподозрили во взломе серверов нескольких больниц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подростка из Удмуртии заподозрили во взломе серверов нескольких больниц 

ИА «Сусанин» 38 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Подростка из Удмуртии заподозрили во взломе серверов нескольких больниц. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодому человеку 2000 года рождения грозит до 4 лет лишения свободы.
В ходе следствия установлено, что с декабря 2016 по март 2017 года, обвиняемый использовал компьютерные программы, с помощью которых незаконно получал доступ к информации, находившейся на серверных компьютерах Сарапульской районной больницы и двух городских больниц.
«… что повлекло модификацию и копирование компьютерной информации на данных компьютерах, не предусмотренным собственниками способом», — говорится в сообщении надзорного органа.
Отметим, что уголовное дело расследовали сотрудники УФСБ России по Удмуртии.
ИА «Сусанин»: последние новости
Житель Ижевска сбросил женщину с восьмого этажа Житель Можги несколько дней обкалывал девочку-подростка наркотиками и насиловал её СМИ: при захвате заложников на юге Франции погибли три человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов325
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди72
Умер Сергей Мавроди241
Украина задержала российское судно201
Начало пожара в Кемерово попало на видео90
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение