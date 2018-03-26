Подростка из Удмуртии заподозрили во взломе серверов нескольких больниц

Ижевск. Удмуртия . Подростка из Удмуртии заподозрили во взломе серверов нескольких больниц. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодому человеку 2000 года рождения грозит до 4 лет лишения свободы.

В ходе следствия установлено, что с декабря 2016 по март 2017 года, обвиняемый использовал компьютерные программы, с помощью которых незаконно получал доступ к информации, находившейся на серверных компьютерах Сарапульской районной больницы и двух городских больниц.

«… что повлекло модификацию и копирование компьютерной информации на данных компьютерах, не предусмотренным собственниками способом», — говорится в сообщении надзорного органа.