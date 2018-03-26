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Двух жителей Ижевска задержали за содержание наркопритонов
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Двух жителей Ижевска задержали за содержание наркопритонов 

ИА «Сусанин» 35 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закрыли два наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 27-летнего и 33-летнего мужчин. В своих квартирах на улицах Ильфата Закирова и Автозаводской.
«В обоих случаях подозреваемые предоставляли свои квартиры для потребления ацетилированного опия», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК России («Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств»). За данное преступление мужчинам грозит до 4 лет лишения свободы.
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