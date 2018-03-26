Двух жителей Ижевска задержали за содержание наркопритонов

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске закрыли два наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 27-летнего и 33-летнего мужчин. В своих квартирах на улицах Ильфата Закирова и Автозаводской.

«В обоих случаях подозреваемые предоставляли свои квартиры для потребления ацетилированного опия», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК России («Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств»). За данное преступление мужчинам грозит до 4 лет лишения свободы.