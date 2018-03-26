Суд продлил домашний арест водителю автобуса после ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. / ТАСС /. Суд в Ростовской области продлил на два месяца домашний арест водителю автобуса, попавшего в ДТП в январе, жертвами которого стали четыре человека, еще 15 пострадали, сообщили ТАСС в суде в понедельник.

Ранее суд заключил водителя под домашний арест 1 февраля сроком на два месяца.

"Сегодня, 26 марта, домашний арест продлен на два месяца", — сказала собеседница агентства.

Автобус сообщением Саратов — Ростов-на-Дону опрокинулся в ночь на 31 января в Белокалитвинском районе Ростовской области. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, 15 пострадали. Всего в автобусе находились 33 человека: 31 пассажир и двое водителей. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который мог не справиться с управлением.

Как сообщал ранее ТАСС генеральный директор компании «Нейс-Трансфер» Николай Ларин, у водителя автобуса стаж вождения превышает десять лет.