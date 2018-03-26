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Суд продлил домашний арест водителю автобуса после ДТП в Ростовской области
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Суд продлил домашний арест водителю автобуса после ДТП в Ростовской области 

ТАСС 21 минуту назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Суд в Ростовской области продлил на два месяца домашний арест водителю автобуса, попавшего в ДТП в январе, жертвами которого стали четыре человека, еще 15 пострадали, сообщили ТАСС в суде в понедельник.
Ранее суд заключил водителя под домашний арест 1 февраля сроком на два месяца.
"Сегодня, 26 марта, домашний арест продлен на два месяца", — сказала собеседница агентства.
Автобус сообщением Саратов — Ростов-на-Дону опрокинулся в ночь на 31 января в Белокалитвинском районе Ростовской области. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, 15 пострадали. Всего в автобусе находились 33 человека: 31 пассажир и двое водителей. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который мог не справиться с управлением.
Главное управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в связи с ДТП. Позже дело передали в следственное управление Следственного комитета по региону.
Как сообщал ранее ТАСС генеральный директор компании «Нейс-Трансфер» Николай Ларин, у водителя автобуса стаж вождения превышает десять лет.
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