Украинские полицейские в третий раз героически поймали грузинского авторитета 

Об этом сообщается на официальном сайте полиции Киева.
«Оперативники уголовного розыска столицы вместе с коллегами из Киевской области задержали Рамаза Багдадского на территории области», — сказано в сообщении.
45-летний уроженец Грузии, который в криминальной среде имеет статус «вора в законе», прибыл в Киев в 2011 году.
За семь лет правоохранители неоднократно задерживали его и выдворяли за пределы Украины, после чего тот вновь возвращался с поддельными документами.
Задержанный поддерживал связь с другими криминальными авторитетами, на встречах с которыми он договаривался о перераспределении сфер влияния в преступном мире. Направления, которыми занимался Рамаз Багдадский — рейдерство и квартирные кражи.
Ранее полиция также во второй раз задержала и выдворила в Турцию криминального авторитета по прозвищу «Профессор».