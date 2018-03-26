Украинские полицейские в третий раз героически поймали грузинского авторитета

Об этом сообщается на официальном сайте полиции Киева.

«Оперативники уголовного розыска столицы вместе с коллегами из Киевской области задержали Рамаза Багдадского на территории области», — сказано в сообщении.

45-летний уроженец Грузии , который в криминальной среде имеет статус «вора в законе», прибыл в Киев в 2011 году.

За семь лет правоохранители неоднократно задерживали его и выдворяли за пределы Украины , после чего тот вновь возвращался с поддельными документами.

Задержанный поддерживал связь с другими криминальными авторитетами, на встречах с которыми он договаривался о перераспределении сфер влияния в преступном мире. Направления, которыми занимался Рамаз Багдадский — рейдерство и квартирные кражи.