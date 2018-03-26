Работника автомагазина задержали за кражу 20 тысяч с электронного кошелька

Новосибирские полицейские задержали 32-летнего мужчину, который украл с электронного кошелька интернет-магазина 20 тысяч рублей, — все украденные деньги он успел потратить.

По информации полиции, 22 марта ранее судимый работник магазина автомобильных запчастей украл с QIWI кошелька организации 20 тысяч рублей. Мужчина имел свободный доступ к платёжной системе. В полиции корреспонденту НГС не смогли уточнить, как назывался интернет-магазин.

«Гражданин допрошен, дал показания. Он перевёл деньги [с кошелька на свой счёт] и растратил на собственные нужды. Фирма торговала автозапчастями через интернет, все расчёты шли в электронных платёжных системах. После расследования дело будет передано в суд», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

По факту случившего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По информации полиции, его уволили с места работы.