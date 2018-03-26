Ещё
Ставрополец зверски убил бывшую возлюбленную во время прогулки по лесу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставрополец зверски убил бывшую возлюбленную во время прогулки по лесу 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Убийство на почве неприязни к бывшей сожительнице совершил местный житель, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.
Следствию стало известно, что жестокое убийство мужчина совершил из-за ненависти и отвращения к возлюбленной.
ранее судимый житель Ставрополя, под предлогом прогулки по лесу, привез бывшую сожительницу в безлюдное место и схватил за горло. После того, как жертва оказалась на земле, он нанес ей не менее 12 ударов ногами по лицу и голове.
После этого, преступник еще 5 раз ударил женщину в грудь колюще-режущим предметом. От полученных ранений она скончалась.
Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
АиФ Ставрополье: последние новости
Штраф 30 тысяч рублей заплатит житель Ингушетии за «шпионскую» ручку В Ставрополе на двух школьниц напал преступник с ножом Ставрополец украл велосипед на глазах у свидетелей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов320
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди71
Умер Сергей Мавроди240
Украина задержала российское судно201
Начало пожара в Кемерово попало на видео87
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение