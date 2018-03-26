Ставрополец зверски убил бывшую возлюбленную во время прогулки по лесу

Убийство на почве неприязни к бывшей сожительнице совершил местный житель, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Промышленного района Ставрополя

Следствию стало известно, что жестокое убийство мужчина совершил из-за ненависти и отвращения к возлюбленной.

ранее судимый житель Ставрополя, под предлогом прогулки по лесу, привез бывшую сожительницу в безлюдное место и схватил за горло. После того, как жертва оказалась на земле, он нанес ей не менее 12 ударов ногами по лицу и голове.

После этого, преступник еще 5 раз ударил женщину в грудь колюще-режущим предметом. От полученных ранений она скончалась.