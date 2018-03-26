По делу о пожаре в Кемерево задержаны четверо подозреваемых

«Председателю СКР доложили о первых результатах расследования. На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко

Она отметила, что решается вопрос о задержании пятого подозреваемого. Это сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека.