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На Кубани осудят двух мужчин, изнасиловавших и убивших девочку-подростка
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На Кубани осудят двух мужчин, изнасиловавших и убивших девочку-подростка 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Суд вынесет приговор двум мужчинам, которые изнасиловали и убили девочку-подростка.
10 июля 2017 года в правоохранительные органы Новороссийска обратилась мать 15-летней девочки, которая ушла в гости к своей бабушке, но домой так и не вернулась. На поиски были брошены все наружные наряды полиции. Ориентировки с фотографией школьницы разослали в близлежащие районы, были созданы поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников полиции. 13 июля тело подростка было обнаружено недалеко от поселка Мысхако.
«В ходе оперативно-розыскных работ следователи установили причастность к делу 26-летнего молодого человека. По данным следствия, 29-летний знакомый задержанного встретился со школьницей в парке, после чего последний заехал за ними на автомобиле. Под предлогом прогулки к морю, они отвезли ее в лес, а затем в безлюдном месте поочередно изнасиловали и убили», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
13 июля в Новороссийске был задержан один подозреваемый, а чуть позже на границе Северной Осетии и Ингушетии и другой.
Обвиняемые заключены под стражу. Дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения.
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