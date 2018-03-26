На Кубани осудят двух мужчин, изнасиловавших и убивших девочку-подростка

Суд вынесет приговор двум мужчинам, которые изнасиловали и убили девочку-подростка. 10 июля 2017 года в правоохранительные органы Новороссийска обратилась мать 15-летней девочки, которая ушла в гости к своей бабушке, но домой так и не вернулась. На поиски были брошены все наружные наряды полиции. Ориентировки с фотографией школьницы разослали в близлежащие районы, были созданы поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников полиции. 13 июля тело подростка было обнаружено недалеко от поселка Мысхако. «В ходе оперативно-розыскных работ следователи установили причастность к делу 26-летнего молодого человека. По данным следствия, 29-летний знакомый задержанного встретился со школьницей в парке, после чего последний заехал за ними на автомобиле. Под предлогом прогулки к морю, они отвезли ее в лес, а затем в безлюдном месте поочередно изнасиловали и убили», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю 13 июля в Новороссийске был задержан один подозреваемый, а чуть позже на границе Северной Осетии Ингушетии и другой. Обвиняемые заключены под стражу. Дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения.