Неизвестный в маске и с оружием обокрал магазин в Волоколамске 

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который совершил разбойное нападение на магазин и украл 50 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что в Волоколамске на улице Волоколамская в помещение магазина проник мужчина в маске и с оружием.
«Угрожая заявителю предметом, похожим на пистолет, произведя один выстрел в сторону подсобного помещения, открыто похитил из кассы 50 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.