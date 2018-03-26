Ещё
Неизвестный в маске и с оружием обокрал магазин в Волоколамске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный в маске и с оружием обокрал магазин в Волоколамске 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который совершил разбойное нападение на магазин и украл 50 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что в Волоколамске на улице Волоколамская в помещение магазина проник мужчина в маске и с оружием.
«Угрожая заявителю предметом, похожим на пистолет, произведя один выстрел в сторону подсобного помещения, открыто похитил из кассы 50 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
РИАМО: последние новости
Мужчину госпитализировали в больницу после пьяной ссоры в Реутове После трагедии в Кемерове в подмосковных ТЦ проверят работу противопожарных систем Безработный ранил ножом мужчину на юге Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов320
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди71
Умер Сергей Мавроди240
Украина задержала российское судно201
Начало пожара в Кемерово попало на видео87
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение