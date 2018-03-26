Неизвестный в маске и с оружием обокрал магазин в Волоколамске

По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что в Волоколамске на улице Волоколамская в помещение магазина проник мужчина в маске и с оружием.

«Угрожая заявителю предметом, похожим на пистолет, произведя один выстрел в сторону подсобного помещения, открыто похитил из кассы 50 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.