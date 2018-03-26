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Против пьяного дебошира в рязанской маршрутке №41 возбудили уголовное дело
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Против пьяного дебошира в рязанской маршрутке №41 возбудили уголовное дело 

АиФ Рязань 42 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
Полицейские задержали троих рязанцев, совершивших хулиганские действия в маршрутном такси, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В отношении одного из дебоширов возбуждено уголовное дело, его сообщники привлечены к административной ответственности.
Напомним, 23 марта в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой отображались хулиганских действиях неизвестных лиц в салоне маршрутного такси. На сообщение отреагировали в полиции, где установили, что 22 марта трое пьяных мужчин в маршрутке №41 не оплатили проезд, стали громко петь песни, прыжками раскачивать автобус и конфликтовать с пассажирами, которые делали им замечания.
При подъезде к остановке «Вокзальная» один из мужчин, беспричинно стал бить кастетом по крыше автобуса и прикрепленному к панели телевизору. Затем, разбив кастетом стекло двери, он вместе с сообщниками вышел из автобуса и скрылся с места преступления.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали трех жителей Рязани, участвовавших в хулиганских действиях.
В отношении неоднократно судимого 30-летнего рязанца возбуждено уголовное дело. На двух его знакомых составлены административные протоколы.
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