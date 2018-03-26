Против пьяного дебошира в рязанской маршрутке №41 возбудили уголовное дело

Полицейские задержали троих рязанцев, совершивших хулиганские действия в маршрутном такси, сообщает пресс-служба регионального УМВД . В отношении одного из дебоширов возбуждено уголовное дело, его сообщники привлечены к административной ответственности.

Напомним, 23 марта в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой отображались хулиганских действиях неизвестных лиц в салоне маршрутного такси. На сообщение отреагировали в полиции, где установили, что 22 марта трое пьяных мужчин в маршрутке №41 не оплатили проезд, стали громко петь песни, прыжками раскачивать автобус и конфликтовать с пассажирами, которые делали им замечания.

При подъезде к остановке «Вокзальная» один из мужчин, беспричинно стал бить кастетом по крыше автобуса и прикрепленному к панели телевизору. Затем, разбив кастетом стекло двери, он вместе с сообщниками вышел из автобуса и скрылся с места преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали трех жителей Рязани , участвовавших в хулиганских действиях.

В отношении неоднократно судимого 30-летнего рязанца возбуждено уголовное дело. На двух его знакомых составлены административные протоколы.