Двое неизвестных попытались вскрыть банкомат на улице Лихоборские бугры 

Злоумышленники попытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка с помощью прикрепленного к машине троса по адресу Лихоборские бугры, дом 8.
— Попытка закончилась неудачей, и двое неизвестных скрылись с места происшествия, — пояснил источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что в аппарате на тот момент находилось 2,9 миллиона рублей. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, трос, привязанный к части банкомата, порвался после того, как мужчины «дали по газам».
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере. (ео)