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В Екатеринбурге задержали услужливого грабителя
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В Екатеринбурге задержали услужливого грабителя 

АиФ Урал 18 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в серии нападений на пожилых женщин на Уралмаше. Уралец предлагал женщинам помочь донести сумки, а потом грабил их, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, в ходе предварительного следствия установлено, что с февраля по март 2018 года неизвестный грабил пенсионеров под предлогом оказания помощи. Один из таких инцидентов произошел несколько недель назад. 27 февраля в полциию с заявлением обратилась 86-летняя пенсионерка. По ее словам, в подъезде одной из многоэтажек на проспекте Космонавтов к ней подошел мужчина и предложил ей помочь донести тяжелую сумку до квартиры. После этого свердловчанин отобрал имущество старушки и скрылся. Со слов потерпевшей удалось составить фоторобот грабителя.
На протяжении месяца оперативники разыскивали свердловчанина. Задержать предполагаемого грабителя сыщикам из территориального ОВД совместно с коллегами из городского УМВД удалось только 25 марта. В отделе полиции выяснилось, что 36-летний свердловчанин является безработным. Мужчина уже дал признательные показания, также он рассказал, что причастен еще к шести подобным преступлениям, которые были совершены на территории Орджоникидзевского района.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание по которой составляет пять лет. В ожидании суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.
Сотрудники полиции предполагают, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям и просят всех, кто мог пострадать от противоправных деяний уральца, обращаться в органы внутренних дел по телефону: (343) 356-42-15.
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