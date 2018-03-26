«Вывел Mercedes»: следователя полиции задержали по делу об убийстве копейского бизнесмена 

В Копейске по подозрению в убийстве бизнесмена арестовали следователя следственного управления полиции Челябинска и двоих его знакомых. Предприниматель пропал около недели назад, найти его тело удалось лишь в минувшие выходные. Выйти на преступное трио помогла бдительность местных жителей, которые обратили внимание на бесхозный Mercedes пропавшего бизнесмена. Эту информацию 74.ru подтвердил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Владимир Шишков.
— Днём 21 марта в правоохранительные органы обратилась жительница Копейска, которая сообщила, что во дворе её дома несколько дней находится дорогая машина, не принадлежащая никому из жильцов, — уточнил Шишков. — Полицейские выяснили, что на автомобиле стоят фиктивные номера, а его владелец несколько дней не выходит на работу. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). В ходе оперативных действий удалось установить и задержать двух местных жителей и бывшего следователя одного из районных отделов полиции областного центра, причастных к совершению преступления.
Следователи полагают, что предпринимателя убили ради сокрытия другого преступления. По предварительной версии, подозреваемые привезли бизнесмена в квартиру в Челябинске, чтобы получить от него крупную сумму наличными. Но денег у него не оказалось. Опасаясь, что жертва обратится в полицию, мужчины расправились с ним и завладели его Mercedes. После этого они перевезли машину в Копейск, установив на неё поддельные номера, спрятали тело потерпевшего и подались в бега.
Уголовное дело по факту убийства челябинца возбудили 22 марта. Тогда же правоохранители задержали в Челябинской области одного из подозреваемых. Полицейский и третий соучастник успели уехать в Тюмень. 24 марта сотрудники угрозыска ОМВД по Копейску обнаружили труп бизнесмена. 25 марта следователь обратился в суд с ходатайством об аресте всех троих подозреваемых.
— В суде мы поддерживали ходатайство об аресте троих подозреваемых в убийстве предпринимателя, — рассказала 74.ru зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина. — Следователь предоставил все необходимые документы, которые свидетельствуют о необходимости заключения их под стражу. Один из подозреваемых решение о мере пресечения оставил на усмотрение суда, двое просили отправить их под домашний арест. Суд принял решение арестовать их. Обвинение им ещё не предъявлено, они находятся в статусе подозреваемых.
В полиции 74.ru сообщили, что задержанный коллега на момент совершения преступления был действующим сотрудником МВД.
— Сейчас он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт установленное законом наказание, а ряд его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Следственный комитет не называет имя жертвы. По данным 74.ru, речь идёт о 43-летнем руководителе фирмы по установке окон Павле Гордееве. Бизнесом в Копейске он занимался более 10 лет. Коллеги отзываются о нём как о неконфликтном человеке. В свободное время предприниматель часто бывал за границей и увлекался дайвингом.