«Вывел Mercedes»: следователя полиции задержали по делу об убийстве копейского бизнесмена

Владимир Шишков. Копейске по подозрению в убийстве бизнесмена арестовали следователя следственного управления полиции Челябинска и двоих его знакомых. Предприниматель пропал около недели назад, найти его тело удалось лишь в минувшие выходные. Выйти на преступное трио помогла бдительность местных жителей, которые обратили внимание на бесхозный Mercedes пропавшего бизнесмена. Эту информацию 74.ru подтвердил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК

— Днём 21 марта в правоохранительные органы обратилась жительница Копейска, которая сообщила, что во дворе её дома несколько дней находится дорогая машина, не принадлежащая никому из жильцов, — уточнил Шишков. — Полицейские выяснили, что на автомобиле стоят фиктивные номера, а его владелец несколько дней не выходит на работу. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). В ходе оперативных действий удалось установить и задержать двух местных жителей и бывшего следователя одного из районных отделов полиции областного центра, причастных к совершению преступления.

Следователи полагают, что предпринимателя убили ради сокрытия другого преступления. По предварительной версии, подозреваемые привезли бизнесмена в квартиру в Челябинске, чтобы получить от него крупную сумму наличными. Но денег у него не оказалось. Опасаясь, что жертва обратится в полицию, мужчины расправились с ним и завладели его Mercedes. После этого они перевезли машину в Копейск, установив на неё поддельные номера, спрятали тело потерпевшего и подались в бега.

Уголовное дело по факту убийства челябинца возбудили 22 марта. Тогда же правоохранители задержали в Челябинской области одного из подозреваемых. Полицейский и третий соучастник успели уехать в Тюмень . 24 марта сотрудники угрозыска ОМВД по Копейску обнаружили труп бизнесмена. 25 марта следователь обратился в суд с ходатайством об аресте всех троих подозреваемых.

— В суде мы поддерживали ходатайство об аресте троих подозреваемых в убийстве предпринимателя, — рассказала 74.ru зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина. — Следователь предоставил все необходимые документы, которые свидетельствуют о необходимости заключения их под стражу. Один из подозреваемых решение о мере пресечения оставил на усмотрение суда, двое просили отправить их под домашний арест. Суд принял решение арестовать их. Обвинение им ещё не предъявлено, они находятся в статусе подозреваемых.

В полиции 74.ru сообщили, что задержанный коллега на момент совершения преступления был действующим сотрудником МВД.

— Сейчас он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт установленное законом наказание, а ряд его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.