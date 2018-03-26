Трёх сотрудников липецкого ГИБДД задержали за взятки

Липецкий СК возбудил уголовные дела в отношении начальника отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО и двух его подчиненных инспекторов, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Начальник отделения по приему экзаменов МРЭО получил через посредника 55 тыс. рублей за выдачу липчанину водительского удостоверения. При этом мужчина не учился в автошколе и не сдавал необходимые экзамены. Двоих подчинённых инспекторов привлекли к ответственности за то, что они заполнили экзаменационные ведомости об успешной сдачи теории и практики вождения, после чего липчанин получил водительское удостоверение.