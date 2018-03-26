Директор ООО «Хлеб» оказалась на скамье подсудимых

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Хлеб» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Руководителю компании вменяют невыплату заработной платы. Сотрудники не получали в полной мере вознаграждение за труд с июля 2016 по август 2017 года. Общий объем задолженности составил 623 тысячи рублей. После возбуждения уголовного дела и вмешательства прокуратуры рабочим уже выдали половину указанной суммы.

Отметим, санкции ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, лишения свободы до трех лет.

По данным kartoteka.ru, ООО «Хлеб» зарегистрировано в Орле в 2016 году. Компания специализируется на производстве хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Учредителем и директором является Елена Шинакова. В 2017 году компании было предъявлено пять исков на общую сумму свыше 175 тысяч рублей. У ООО «Хлеб» есть задолженность по налогам.