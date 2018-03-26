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На Ямале полицейские за одни сутки выявили двух любителей гашиша
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На Ямале полицейские за одни сутки выявили двух любителей гашиша 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
19 марта 2018 года — транспортные полицейские вместе с полицией задержали 23-х летнего пассажира поезда «Казань — Новый Уренгой». Молодой человек вел себя не адекватно и тем самым вызвал беспокойство у других пассажиров. По прибытию в Ноябрьска мужчину уже ждал конвой. При обыске жителя Ижевска (Республика Удмуртия) обнаружили маленький полимерный пакет с сушёной травой. Экспертиза показала, что молодой человек употреблял гашиш.
В этот же день правоохранители на транспорте задержали жителя Омской области, которого подозревают в перевозки наркотиков. Ранее судимый 26-летний мужчина вез с собой 3 полимерных свёртка гашиша. Один прятал в кармане брюк, два других в сумке. Общий объем наркотического вещества 2, 9 грамма. Это значительный размер за который может грозить до 3 — х лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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