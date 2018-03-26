Наказание за мелкое взяточничество могут ужесточить

Инициатива следователей заключается в том, чтобы привести наказание, предусмотренное статьёй 291.2 Уголовного кодекса «Мелкое взяточничество», в соответствие со степенью опасности данного преступления.

С поправками в УК от 2016 года оно лишилось статуса тяжкого и относится к преступлениям небольшой тяжести. Мелкой считается взятка до 10 000 рублей, наказание за её получение — от 200 000 рублей штрафа до года тюрьмы.

«Если человек получит 11 000 рублей, то может сесть на 12 лет, а если 10 000 рублей, то отделается штрафом, — пояснил депутатам замглавы отдела процессуального контроля следственного управления СК по Новосибирской области Максим Лисюк. — Это нарушает базовую норму уголовного права: статья 6 УК РФ «Принцип справедливости» гласит, что наказание должно отвечать степени опасности преступления.

Комиссия Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции создала рабочую группу из следователей, судей, юристов и депутатов, чтобы обсудить инициативу СК.

«Закон о мелкой взятке не способствует снижению коррупции, — согласился Александр Шпикельман . — Статус преступления небольшой тяжести ограничивает следователей в праве на оперативно-розыскные мероприятия».

В 2016 году в Новосибирской области за попытки дать взятку было возбуждено 95 дел, в 2017-м — 19. За получение взятки: в 2016 году — 60 дел, в 2017-м — 41.