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Задержан следователь, скрывший доказательство гибели человека
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Задержан следователь, скрывший доказательство гибели человека 

Нижегородская правда 57 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото nnovgorod.sledcom.ruЗадержан следователь, скрывший доказательство гибели человекаНа скамье подсудимых оказался теперь уже бывший старший следователь регионального ГУ МВД. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, он сфальсифицировал доказательства по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.
Окончив следствие по делу, следователь обнаружил, что в показаниях одного из свидетелей обвинения есть информация, требующая проведения дополнительных следственных действий, а для этого надо было возобновлять предварительное следствие.
Следователю этого не хотелось. Чтобы ускорить процесс, он изготовил протокол допроса уже без этой информации: исключил сведения о двух очевидцах ДТП, а также о том, что на перекрёстке находился грузовой автомобиль.
За фальсификацию доказательств бывший следователь получил три года условно с лишением права занимать определённые должности на два года.
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