Задержан следователь, скрывший доказательство гибели человека

фото nnovgorod.sledcom.ruЗадержан следователь, скрывший доказательство гибели человекаНа скамье подсудимых оказался теперь уже бывший старший следователь регионального ГУ МВД . Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, он сфальсифицировал доказательства по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Окончив следствие по делу, следователь обнаружил, что в показаниях одного из свидетелей обвинения есть информация, требующая проведения дополнительных следственных действий, а для этого надо было возобновлять предварительное следствие.

Следователю этого не хотелось. Чтобы ускорить процесс, он изготовил протокол допроса уже без этой информации: исключил сведения о двух очевидцах ДТП, а также о том, что на перекрёстке находился грузовой автомобиль.

За фальсификацию доказательств бывший следователь получил три года условно с лишением права занимать определённые должности на два года.